Robert Menendez, S-400'ler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

Amerikalı senatör, Ankara karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Menendez, Rus savunma sistemleri, Yunanistan, NATO'ya yeni katılımlar gibi konulara değindi.

Rusya'dan, S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin Türkiye ile ikinci anlaşmanın imzalandığına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ise "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam ediyor." diyerek yaşananlara noktayı koydu.

"ABD yaptırımlarının açık ihlali olur"

Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Senatör Robert Menendez, bir kez daha Ankara'yı hedef aldı.

Menendez, Rus savunma sistemlerinin Türkiye'ye yeni sevkiyatının, ABD yaptırımlarının "bir başka açık ihlali" olacağını söyledi.

"Türkiye, Rusya ile askeri iş birliğini terk etmeli"

Olası yeni S-400 anlaşmasından endişe duyduğunu söyleyen Menendez, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye, Rusya ile her türlü askeri iş birliğini terk etmeli." görüşünü ileri sürdü.

"Türkiye, Yunan hava sahasını ihlal ediyor." iddiasını ortaya atan aynı Amerikalı yetkili, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecini erteliyorlar." dedi.

Ankara'nın yapıcı rolünü görmezden geldi

Ankara'nın "yolunu değiştirmesi gerektiğini" savunan Menendez ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve tahıl koridoru anlaşmasındaki öncülüğünü göz ardı ettiği Türkiye'nin, "yapıcı ortak olacağını umduğunu" anlattı.

ABD, F-35'leri vermedi

S-400 hava savunma sistemlerini bahane olarak öne süren Washington yönetimi, Türkiye'yi üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

Lockheed Martin'in Türk Hava Kuvvetleri için ürettiği 6 adet F-35, Ankara'ya uygulanan tek taraflı ambargoya takılmıştı.