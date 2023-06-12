Robin Brooks: Yunan armatörler Rus petrolünü taşıyor Ünlü ekonomist Robin Brooks, Yunan armatörlerin Rus petrolünün transferine nasıl hakim olduğunu anlattı.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ambargo uygulanan Rus petrolünün sevkiyatını Yunan armatörler yapıyor.

Avrupa Birliği'nin boykot kararı uygulanmıyor.

Türkiye'ye ambargo isteyen AB, Yunanistan'a sessiz

Rusya ile ilişkilerini kısıtlamadığı için Türkiye'ye karşı ambargo bile isteyen Avrupa Birliği içinde, Yunanistan'a yönelik herhangi bir yaptırım halen yok.



Robin Brooks: "Rus petrolü taşıyan Yunan tankeri yüzde 50 arttı"

Yunan armatörlerin de içinde olduğu Rus petrolünün trafiğini, dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks sosyal medya hesabından anlattı.

Brooks, savaştan önce Rus limanlarından kalkan tankerlerin yüzde 33'ünü Yunanların taşıdığını, savaştan sonra bu oranın yüzde 50'lere yükseldiğini belirtti.

"Savaşı devam ettiren Yunan armatörler"

Brooks'a göre bu durum, Putin'in savaşı devam ettirme gücünün, Yunan gemilerine bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

"Avrupa Birliği, Yunan şirketleri durdumadı"

Rus petrolünün sevkiyatında Yunan gemilerinin hakimiyetini grafiklerle paylaşan Brooks "Avrupa Birliği, Putin'in işgalini dizginleyecek güce sahipti, ama bu kararı alıp Yunan şirketlerini durdurmadılar" yorumunu yaptı.

Yunan denizcilik lobisinin, Rusya'nın petrol nakliyatını organize ettiğini, Avrupa Birliği'nin de buna göz yumduğunu iddia etti.

Ekonomist Robin Brooks paylaşımlarında Yunan gemilerinin ve Yunan armatörlerin kapasitesinin alternatifinin olmadığını da aktardı.