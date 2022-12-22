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- Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı
Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı
Dünyaca ünlü bir teknoloji firmasına ait olan robot süpürge, evinde tuvalete giden bir kadının görüntülerini kaydetti. Kadının tuvaletteki anlarının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 22.12.2022 - 14:56
Dünyaca ünlü teknoloji firmasına ait robotun bir kadını evinde gizli şekilde görüntülemesi okuyanları şaşkına çevirdi.
Robotun yeni çıkan serisinden alan kadın, temizli robotunun tuvalette durduğu sırada tuvalete girerek bir süre ihtiyacını giderdi.
Robot süpürge, kadının tuvaletteki anlarını kayda aldı
Kadının tuvalette olduğu sırada kayıtta olan robot süpürge, kadını çıplak bir şekilde ihtiyacını giderdiğini anları kayda aldı.
Sonrasında bu görüntüler Facebook'ta paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından firmaya tepki yağdı.
Üretici firma: Sorun yazılımdan kaynaklı
Öte yandan teknoloji firması, sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.