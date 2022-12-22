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Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı

Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı

Dünyaca ünlü bir teknoloji firmasına ait olan robot süpürge, evinde tuvalete giden bir kadının görüntülerini kaydetti. Kadının tuvaletteki anlarının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.