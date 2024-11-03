Robot yardımıyla Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'nden yakıt numunesi çıkarıldı

AA

Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

Şirketten yapılan duyuruda, ilk kez robot yardımıyla santralden erimiş katı yakıt numunesi alındığı kaydedildi.

Konuya ilişkin detaylar ise Kyodo News'un haberinde yer aldı.

NUMUNE RADYOAKTİVİTE SEVİYESİNE GÖRE TESTLERE TABİ TUTULACAK

Hbaerde yer alan bilgilere göre, TEPCO tarafından yapılan açıklamada, çakıl taşı benzeri yaklaşık 5 milimetre çapındaki nükleer yakıt numunesinin, reaktörün birincil muhafaza kabının altından alındığı bildirildi.

Açıklamada, santralden alınan parçanın radyoaktivite seviyesine göre numunenin testlere tabi tutulacağı veya yenisiyle değiştirileceğine karar verileceği kaydedildi.

Ayrıca, çalışmaların, işçilerin radyasyona maruz kalmasını en aza indirecek şekilde yürütüldüğünün altı çizildi.

YAKLAŞIK 880 TON NÜKLEER YAKIT TEKRAR KULLANILABİLİR

TEPCO, alınan numune üzerinde yapılacak testlerle, 1 No'lu Nükleer Santrali'ndeki erime kazası sırasında reaktörlerde bulunduğu tahmin edilen yaklaşık 880 ton nükleer yakıtın tekrar kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmeyi amaçlıyor.

SANTRALDE RADYOAKTİF SIZINTI MEYDANA GELMİŞTİ

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuş ve sızıntı sonrası bölgede yaşayan on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Yapılan tahminlere göre, sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği kaydedildi.