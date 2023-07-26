Rodos’ta orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

DHA

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda orman yangınları devam ediyor…

Alevlere karşı mücadele, saniye saniye kameraya yansıdı.

Yunan itfaiyesi, durumun ciddiyetini koruduğu bölgelerin Rodos ve Korfu adaları olduğunu duyurdu.

Yunan itfaiye servisinden yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

En ciddi yangınlar Rodos ve Korfu'da devam ederken, geri kalan cephelerde şu ana kadar birçok yeniden alevlenmeyle mücadele ediliyor. 55 araçla 266 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü, tüm sivil koruma kurumları mevcut güçleri, 9 uçak ve 4 helikopter bulunmaktadır. Korfu'da, adanın kuzeydoğu tarafındaki daha geniş alanda yangınla devam etmektedir. Alevler Loutses yerleşimini tehdit etmektedir ve bu nedenle 112 tarafından sakinlerin güvenli bir yöne tahliye edilmesi için bir mesaj yayınlanmıştır.