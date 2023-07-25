Rodos’taki orman yangınlarına Türk uçakları da müdahale ediyor Yunanistan’ın Rodos adasında devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın nedeniyle adadan on binlerce kişi tahliye edildi. Laerma ve Eleousa bölgelerinde tehlike devam ederken, Türk uçakları da alevleri söndürmek için çabalıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Yunanistan'ın zorlu günleri bitmiyor... Geçtiğimiz hafta başlayan orman yangınları, hala sürüyor. Yangınlar, adayı neredeyse ikiye bölmüş durumda... Ormanlık alanlar küle döndü Güneyde Asklipio’dan kuzeyde Eleousa’ya kadar uzanan bölgedeki ormanlık alanlar, kurtarılamadan küle döndü. Yunan itfaiyesi 23 Temmuz’da yaptığı açıklamada, durumun ciddiyetini “Zor günler bizi bekliyor” ifadeleriyle tanımladı. Adadan tahliyeler için Yunan Sahil Güvenlik ekipleri de seferber oldu. Türk uçakları müdahale etti Türkiye’nin Rodos Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rodos’taki yangına müdahale için Türk uçaklarının 15,5 saat uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, “Pazartesi günü Rodos yangınına müdahale eden 2 Türk yangın söndürme uçağı toplam 15,5 saat uçuş ve 88 sorti yaparak, toplam 264 ton su atmışlardır.” denildi.