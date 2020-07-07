Roma'da gelin adaylarından korona kısıtlamalarına tepki

Salgın nedeniyle düğün sektörünün bir kenara bırakıldığını belirten gelin adayları, en güzel günlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Koronavirüs salgını, önceden planlanan düğünlerin iptal olmasına yol açtı.

İtalya’nın başkenti Roma'da pek çok gelin adayı ve düğün organizatörü, salgın tedbirleri kapsamında iptaller ve kısıtlamaları protesto etti.

"Bize kutlama özgürlüğünü geri verin" çağrısıyla Roma’nın dünyaca ünlü "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi önünde toplanan yaklaşık 20 gelin adayı ve düğün organizatörü yaşananlara tepki gösterdi.

"DÜĞÜNLERİ MAHVETTİNİZ"

Gelin adayları, eylemde "Tedbirlerle kısıtlanan bir düş", "Düğünlerin yüzde 90'ı 2021'e ertelendi", "Düğünleri mahvettiniz", "Kilise kapıları düğünlere kapalı" dövizleri taşıdı.

Bu yaz evlilik için hazırlık yapan Gabriella Ungaro, “Düğün sektörü bir kenara bırakıldı ve bizler unutulduk. Bu nedenle gelinliklerimizle buraya gelmeye karar verdik. Bugün biz bütün bu kısıtlayıcı tedbirleri ve bu sektöre olan etkisini protesto etmek için buradayız. Bu nedenle biz en güzel günümüzü ertelemek durumunda kaldık. Pek çok hazırlığımızı ertelemek zorunda kaldık.” diye konuştu.

"BU YAZ EVLENMELİYDİK"

Bir diğer gelin adayı Maria Castallo da “Devleti protesto ediyoruz çünkü bu dönemde bize yardım etmediler. Buradaki bütün gelinler bu yaz evlenmeliydik, ancak düğünlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Bunu istemiyorduk ama şartlar izin vermiyor. Benim için de her kadın için de düğünler bir düştür. Bize yeterince yardımcı olunmadı. Yapabilirlerdi ama yapmadılar.” dedi.

Bir başka gelin adayı ise maske ile yapılan düğünün alışılagelmiş düğünler gibi olmadığını söyledi.

VİRÜS, DÜĞÜNLERİ VURDU

Düğün organizatörü Luciano Paulillo da 2019’da 219 bin düğün organizasyonu gerçekleştirildiğini, bu yılın geride kalan döneminde bu sayının yaklaşık 8 binde kaldığını söyledi.