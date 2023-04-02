Roma'da iklim aktivistleri Barcaccia çeşmesini hedef aldı! Kömür bazlı sıvı döktüler Çeşitli eylemleriyle gündeme gelen iklim aktivistleri bu kez de 17. yüzyılda yapılan Barcaccia çeşmesini hedef aldı. Aktivistler çeşmeye kömür bazlı sıvı dökerek gözaltına alındı.

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İklim ve çevre aktivistleri iklim değişikliğine farkındalık çekmek için farklı yollar deniyor.

Ünlü ressamların tablolarına farklı ülkelerde boya atan grup bunun yanı sıra değişik yöntemlerle gündeme geliyor.

Aktivistlerin bu kez hedefi Roma’nın turistik noktalarından İspanyol Merdivenleri önünde bulunan ve 17. yüzyılda yapılan Barcaccia çeşmesi, oldu.

Turistik nokta kendilerine "Son nesil (Ultima Generazione)" diyen iklim aktivistleri eylemine sahne oldu.

Kömür bazlı sıvı döktüler

Biri kadın 3 kişiden oluşan eylemciler, öğle saatlerinde turistlerin de meydanda bulunduğu sırada çeşmeye kömür bazlı sıvı dökerek küresel ısınmayı artırdığı gerekçesiyle fosil yakıt kullanımını protesto etti.

Fosil kullanımı protesto edildi

İklim aktivistleri, küresel ısınmanın hızla artmasının önüne geçmek için fosil yakıtlarla ilgili emisyonların durdurulması çağrısı yaptı.

Üç eylemci gözaltına alındı

Aktivistlerin döktüğü sıvı sebebiyle çeşmenin suyunun karardığı görülürken, üç eylemci, güvenlik güçleri tarafından çeşmeden çıkartılarak gözaltına alındı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, çeşmede incelemelerde bulunurken aktivistlerin eylemini kınadı.

"Kültürel mirasımıza her kim zarar veriyorsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır"

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da yaptığı yazılı açıklamada, Barcaccia çeşmesine yapılanın çok ciddi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu, bardağı taşıran son damla oldu. 'Artık yeter' demenin zamanı geldi. Çevrenin korunmasıyla alakası olmayan kültürel mirasımıza yönelik sistematik bir Vandalizm'le karşı karşıyayız. Kültürel mirasımıza her kim zarar veriyorsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Eylemler arttı

Öte yandan iklim aktivistleri, son dönemde İtalya'da tarihi turistik yapı ve anıtlara yönelik eylemlerini arttırmış durumda.

Aktivistler, geçen ay Floransa Belediyesi olarak kullanılan tarihi Vecchio Sarayı ile Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na turuncu boyalı saldırı gerçekleştirmiş, iki eylem de pek çok kişinin tepkisini çekmişti.