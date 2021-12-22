Roman Abramovich uçak satın aldı

Rus-İsrailli milyarder iş adamı Roman Abramovich, dünyanın en pahalı yatından sonra en pahalı uçağı olan Boeing 787-8 Dreamliner'ı da satın aldı. Uçak, Rusya'nın başkenti Moskova'ya uçtu.

Chelsea futbol takımının sahibi Rus iş adamı Roman Abramovich (55), dünyanın en pahalı uçağı kabul edilen Amerikan yapımı Boeing 787-8 Dreamliner'ı satın aldı.

1.2 milyar dolarlık süper yatlar ve 21 milyon dolar değerinde araçları bulunan Abramovich, uçak için 264 milyon dolar ödedi.

SON RÖTUŞLARI YAPILDI, MOSKOVA'YA UÇTU

250 milyon dolara satılan uçağın, Roman Abramovich'in isteği üzerine yapılan değişikliklerle maliyetinin yükseldiği belirtildi.

Son rötuşları İsviçre'nin Basel kentinde yapılan uçak, 18 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya uçtu.

Uçağın 2018 yılında iflas eden İsviçreli PrivatAir havayolları şirketi için üretildiği ancak hiçbir zaman şirketin kullanımına geçmediği belirtildi.

430 MİLYON STERLİNLİK YENİ SÜPER YAT

Rus milyarder, uçakların yanı sıra yat ve arabalara da merakıyla biliniyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı, ilk kez Fransız Rivierası'ndaki Antibes açıklarında görülmüştü.

140 metre uzunluğundaki Solaris adlı lüks yatın 36 yolcu kapasiteli, 48 kabinli, helikopter alanlı, havuzlu ve 8 güverteli olduğu, 60 kişilik mürettebata sahip olduğu aktarılmıştı.

OTOMOBİL FİLOSU VAR

Bununla birlikte Rus milyarderin 500 milyon sterlin değerinde 164 metre uzunluğunda Eclipse ve 49 metrelik Sussurro adlı süper yatları bulunuyor.

Arabalara da merakı olan Abramovich, ayrıca değeri 16 milyon sterlinden fazla olan bir süper otomobil filosuna da sahip.