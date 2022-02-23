Euro
15.63
-0.08%
Dolar
13.79
-0.07%
Altın
842.37
-0.15%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
526.710
-0.02%
BTXN Coin
40.00
1.98%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Romanya, 500 bin Ukraynalı mülteci alabileceğini açıkladı

    Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna topraklarının işgal edilmesi halinde 500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabileceklerini söyledi.
    • AA
    • 23.02.2022 - 00:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Romanya, 500 bin Ukraynalı mülteci alabileceğini açıkladı

    Romanya Savunma Bakanı Dincu, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi durumunda ülkelerinin Ukrayna’dan büyük bir mülteci akışı beklemediğini ancak gerekli olması durumunda 500 binden fazla mülteci alabileceklerini söyledi.

    SAVAŞ ÇIKMASI DURUMUNDA UKRAYNALI MÜLTECİ ALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

    Dincu, İçişleri Bakanlığı ve buna bağlı kurumların yetkilileriyle bir araya gelerek bir plan hazırladıklarını ve buna göre Ukrayna'da bir savaş çıkması durumunda, sınırlara yakın yerlerde ve büyükşehirlerde mülteci barındıracak birçok nokta belirlediklerini açıkladı.

    Romen halkının rahat olması gerektiğini de söyleyen Bakan Dincu, "Ülke topraklarında savaş olmayacak" dedi.

    "UMARIM ASKERLER DEĞİL, DİPLOMATLAR KONUŞMAYA DEVAM EDER"

    Dincu, silahlı çatışma için şartların oluştuğunu dile getirerek, "Umarım askerler değil, diplomatlar konuşmaya devam eder" diye konuştu.

    Romanya, 500 bin Ukraynalı mülteci alabileceğini açıkladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Diskotekte tutulan köpek balığı yeni evine nakledildi
    Gündem

    Diskotekte tutulan köpek balığı yeni evine nakledildi

    Trabzonspor'da Edgar le eşyalarını topladı
    Futbol

    Trabzonspor'da Edgar le eşyalarını topladı

    Görüş Bildir