Romanya, ABD'den F-35 savaş uçağı satın alacak

Romanya, hava savunmasını güçlendirmek için F-35 savaş uçaklarını satın almayı hedefliyor.
Açıklama, ülkenin Yüksek Savunma Konseyi (CSAT) tarafından yapıldı:
"Savunma politikası hedefleri için kilit önemde"
Bir NATO ve AB devleti olarak taahhütlerimizin bir parçası olarak sağlam, güvenilir, birlikte çalışabilir, esnek ve verimli hava savunma harekat yeteneklerine sahip olmak, Romanya'nın savunma politikası hedeflerine ulaşması için kilit önemdedir.
"Modernizasyon, F-35'lerle devam edecek"
Açıklamanın devamında, "Hava kuvvetlerinin modernizasyon süreci, son nesil F-35 jetlerinin satın alınmasıyla devam edecek." denildi.
Romanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası bu yıl savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinden yüzde 2,5'ine çıkardı.
Romanya Devlet Başkanı sinyali verdi
Ancak CSAT, F-35 tedarikinin zamanlaması ve sayısı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.
Geçen yıl, Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin'in ürettiği F-35 uçaklarını almayı değerlendirdiklerini açıklamıştı.