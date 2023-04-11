Romanya, ABD'den F-35 savaş uçağı satın alacak

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Romanya, hava savunmasını güçlendirmek için F-35 savaş uçaklarını satın almayı hedefliyor.

Açıklama, ülkenin Yüksek Savunma Konseyi (CSAT) tarafından yapıldı:

Bir NATO ve AB devleti olarak taahhütlerimizin bir parçası olarak sağlam, güvenilir, birlikte çalışabilir, esnek ve verimli hava savunma harekat yeteneklerine sahip olmak, Romanya'nın savunma politikası hedeflerine ulaşması için kilit önemdedir.