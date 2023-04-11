Romanya, ABD'den F-35 savaş uçağı satın alacak
ensonhaber.com

Romanya, hava savunmasını güçlendirmek için F-35 uçaklarını satın almayı hedefliyor.

Açıklama, ülkenin Yüksek Savunma Konseyi (CSAT) tarafından yapıldı:

"Savunma politikası hedefleri için kilit önemde"

Bir NATO ve AB devleti olarak taahhütlerimizin bir parçası olarak sağlam, güvenilir, birlikte çalışabilir, esnek ve verimli hava savunma harekat yeteneklerine sahip olmak, Romanya'nın savunma politikası hedeflerine ulaşması için kilit önemdedir.

"Modernizasyon, F-35'lerle devam edecek"

Açıklamanın devamında, "Hava kuvvetlerinin modernizasyon süreci, son nesil F-35 jetlerinin satın alınmasıyla devam edecek." denildi.

Romanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası bu yıl savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinden yüzde 2,5'ine çıkardı.

Romanya Devlet Başkanı sinyali verdi

Ancak CSAT, F-35 tedarikinin zamanlaması ve sayısı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Geçen yıl, Devlet Başkanı Klaus Iohannis, ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin'in ürettiği F-35 uçaklarını almayı değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Gözden Kaçmasın Romanya, Türkiye'den 18 SİHA almak istiyor Haberin Detayları