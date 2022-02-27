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    Romanya sınırından sokulmayan Ukraynalılar yolu kapattı

    Romanya'da sınır kapısının Ukrayna'dan gelenlerin çıkışına izin vermemesi nedeniyle Ukraynalılar yolu kapatarak diğer araçların da geçişini engelledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 02:17
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 02:32
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    Romanya sınırından sokulmayan Ukraynalılar yolu kapattı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki NATO-AB üyeliği ve ayrılıkçı Ruslar üzerinden büyüyen gerilim, Putin'in Ukrayna'yı işgal emriyle savaşa dönüştü.

    Savaşın 4. gününde 120 binden fazla Ukraynalı ülkesini terk ederken, Ukrayna'ya sınır bazı ülkelerin sınır geçişlerinde sadece çocuklu ailelere izin vermesi nedeniyle gümrük kapılarında da sıkıntılar yaşanmaya başladı.

    GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEYİNCE YOLU KAPATTILAR

    Romanya'da sınır kapısının Ukrayna'dan gelenlerin çıkışına izin vermemesi nedeniyle Ukraynalılar yolu kapatarak diğer araçların da geçişine izin vermedi.

    Romanya sınırından sokulmayan Ukraynalılar yolu kapattı - VİDEO

    YOLDA MAHSUR KALAN TÜRK VATANDAŞI ANLATTI

    Bir Türk vatandaşı, Romanya sınırında yolun kapanması nedeniyle 14 saatten fazladır mahsur kaldıklarını görüntülü olarak anlatarak, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

    Romanya sınırından sokulmayan Ukraynalılar yolu kapattı #1


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