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Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı Romanya'da halk sandığa gitti ve cumhurbaşkanı seçmek için oy verdi. Ancak seçimlerin ilk turunda kazanan olmayınca seçimler ikinci tura kaldı.