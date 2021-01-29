Euro
8.8821
-0.24%
Dolar
7.3308
-0.05%
Altın
436.49
0.47%
Borsa
1.489
-0.62%
Bitcoin
251.878
9.55%
EXEN Coin
17.73
-2.58%
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Romanya'da pandemi hastanesinde yangın: 4 ölü, 120 yaralı

    Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastanede sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 120 hasta da tahliye edildi.
    • İHA
    • 29.01.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 13:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Romanya'da pandemi hastanesinde yangın: 4 ölü, 120 yaralı

    Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınında mücadele devam ederken, Romanya’dan korkutan haber geldi.

    Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan korona hastalarının tedavi edildiği pandemi hastanesinde yangın çıktı.

    4 ÖLÜ, 120 YARALI

    Sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

    Kentin en büyük hastanelerinden biri olan Matei Bals Hastanesinde çıkan yangına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Raed Arafat, hayatını kaybedenlerin korona hastası olduğunu söyledi

    Arafat, açıklamasında "Üç hasta olay yerinde, dördüncü kişi de tedavi sırasında hayatını kaybetti. Aynı hastanede bulunan 120 kişi de tahliye edildi” dedi.

     

     

    ROMANYA'DA KORONAVİRÜS

    Kasım ayında, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle hastalarının büyük bir kısmını koridorlarında tedavi etmiş ve bu görüntüler Romanya basınında yer almıştı.

    Romanya’da bulunan başka bir hastanede de 14 Kasım’da yangın çıkmış, 10 kişi hayatını kaybetmişti.

    Romanya’da koronavirüs vaka sayısı 721 bin 513 olarak açıklanırken, 18 bin 105 kişi de hayatını kaybetmişti.

    Romanya da pandemi hastanesinde yangın: 4 ölü, 120 yaralı #1

    Romanya da pandemi hastanesinde yangın: 4 ölü, 120 yaralı #2

    Romanya da pandemi hastanesinde yangın: 4 ölü, 120 yaralı #3

    Romanya da pandemi hastanesinde yangın: 4 ölü, 120 yaralı #4

    Romanya da pandemi hastanesinde yangın: 4 ölü, 120 yaralı #5

    Romanya da pandemi hastanesinde yangın: 4 ölü, 120 yaralı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir