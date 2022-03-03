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- Romanya'da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü
Romanya'da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü
- DHA
- 03.03.2022 - 13:59
Romanya'nın en büyük liman şehri olan Köstence'de düşen savaş uçağı ve helikopterdeki mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-21 Lancer savaş uçağının düştüğü ve uçağı arayan IAR 330 Puma helikopterinin de daha sonra düştüğünü belirtildi.
HELİKOPTER YOLA ÇIKTI
Romanya Savunma Bakanlığı, dün akşam MİG-21 Lancer savaş uçağının hava devriye görevi sırasında iletişiminin kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtilerek arama-kurtarma için bir IAR 330 Puma helikopterinin yola çıktığını açıkladı.
MÜRETTEBAT ÖLÜ BULUNDU
Savunma Bakanlığı bu açıklamadan 1 saat sonra yaptığı açıklamada, arama kurtarma için yola çıkan Puma helikopterinin de düştüğünü ifade ederek “MiG 21 Lancer uçağı için arama kurtarma görevinde bulunan IAR 330-Puma helikopterinin mürettebatı, havalimanına yaklaşık 11 km uzaklıktaki Gura Dobrogei bölgesinde ölü bulundu” açıklamasını yaptı.
ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Bakanlık bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden 8 personel için anma töreni düzenlendi.