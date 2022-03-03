Romanya'da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü

Köstence'de düşen savaş uçağı ve helikopterin içerisindeki 7 asker ve 1 dağcı personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

Romanya'nın en büyük liman şehri olan Köstence'de düşen savaş uçağı ve helikopterdeki mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-21 Lancer savaş uçağının düştüğü ve uçağı arayan IAR 330 Puma helikopterinin de daha sonra düştüğünü belirtildi.

HELİKOPTER YOLA ÇIKTI

Romanya Savunma Bakanlığı, dün akşam MİG-21 Lancer savaş uçağının hava devriye görevi sırasında iletişiminin kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtilerek arama-kurtarma için bir IAR 330 Puma helikopterinin yola çıktığını açıkladı.

MÜRETTEBAT ÖLÜ BULUNDU

Savunma Bakanlığı bu açıklamadan 1 saat sonra yaptığı açıklamada, arama kurtarma için yola çıkan Puma helikopterinin de düştüğünü ifade ederek “MiG 21 Lancer uçağı için arama kurtarma görevinde bulunan IAR 330-Puma helikopterinin mürettebatı, havalimanına yaklaşık 11 km uzaklıktaki Gura Dobrogei bölgesinde ölü bulundu” açıklamasını yaptı.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bakanlık bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden 8 personel için anma töreni düzenlendi.



















