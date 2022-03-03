Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
613.618
-0.87%
BTXN Coin
37.17
-0.34%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Romanya'da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü

    Köstence'de düşen savaş uçağı ve helikopterin içerisindeki 7 asker ve 1 dağcı personelin hayatını kaybettiği bildirildi.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 13:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Romanya'da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü

    Romanya'nın en büyük liman şehri olan Köstence'de düşen savaş uçağı ve helikopterdeki mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-21 Lancer savaş uçağının düştüğü ve uçağı arayan IAR 330 Puma helikopterinin de daha sonra düştüğünü belirtildi.

    HELİKOPTER YOLA ÇIKTI

    Romanya Savunma Bakanlığı, dün akşam MİG-21 Lancer savaş uçağının hava devriye görevi sırasında iletişiminin kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtilerek arama-kurtarma için bir IAR 330 Puma helikopterinin yola çıktığını açıkladı.

    Romanya da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü #1

    MÜRETTEBAT ÖLÜ BULUNDU

    Savunma Bakanlığı bu açıklamadan 1 saat sonra yaptığı açıklamada, arama kurtarma için yola çıkan Puma helikopterinin de düştüğünü ifade ederek “MiG 21 Lancer uçağı için arama kurtarma görevinde bulunan IAR 330-Puma helikopterinin mürettebatı, havalimanına yaklaşık 11 km uzaklıktaki Gura Dobrogei bölgesinde ölü bulundu” açıklamasını yaptı.

    ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

    Bakanlık bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden 8 personel için anma töreni düzenlendi.

    Romanya da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü #2

    Romanya da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü #3

    Romanya da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü #4

    Romanya da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü #5

    Romanya da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü #6

    Romanya da savaş uçağı ve helikopter kazasında 8 kişi öldü #7


    İlginizi Çekebilir

    İspanya'dan Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği
    Dünya

    İspanya'dan Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Paul Auster'ın 4 3 2 1 romanı kalınlığıyla öne çıkıyor
    Kitap

    Paul Auster'ın 4 3 2 1 romanı kalınlığıyla öne çıkıyor

    Görüş Bildir