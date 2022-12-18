Romanya'daki müzelere Türkçe seçeneği ekleniyor

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü'nün girişimleriyle, Romanya'daki bütün müzelerin sesli rehber uygulamalarına Türkçe eklenecek ve müzelerdeki eserlerin açıklama metinlerinde Türkçe yer alacak.

Romanya'da Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, ülke genelinde Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik gerçekleştirdiği atılımlarında bir ilke imza attı.

T.C. Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Yıldız, Romanya Kültür Bakanı Lucian Romaşcanu tarafından kabul edildi.

Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkiler

Romanya Kültür Bakanı Lucian Romaşcanu ile gerçekleştirilen görüşmede, Romanya arşivlerinde bulunan Osmanlı Türkçesi el yazmalarının dijital ortama aktarılması, halihazırda Romanya'nın muhtelif bakanlıklarının personeline yönelik düzenlenen Türkçe kurslarının devam ettirilmesi gibi 2023 yılında yapılması planlanan büyük projeler ve faaliyetlerle Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınabilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Ziyaretin sonunda Romanya Kültür Bakanı Lucian Romaşcanu'ya Bükreş Yunus Emre Enstitüsü tarafından Yunus Emre'nin Rumenceye tercüme edilen şiirlerinden ve ilahilerinden oluşan 'Yunus'un Gönülnamesi' isimli albüm hediye edildi.

DHA'nın haberine göre; öte yandan, bir dönem İstanbul'da yaşayan Türkiye ve Romanya'nın ortak değeri Dimitri Kantemiroğlu'nun doğumunun 350, vefatının 300'üncü yılı nedeniyle ortak projeler ve faaliyetler düzenleneceği belirtildi.





