Romanya'daki sellerde 4 kişi hayatını kaybetti Şiddetli yağışlar Avrupa'da etkili olurken, Romanya'nın doğusunda meydana gelen selin etkileri sürüyor.

AA

İklim değişikliğinin etkileri insan ölümlerine yol açıyor.

Romanya'nın doğusunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu meydana gelen sellerde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Romanya Acil Durum Dairesi'nce yapılan açıklamada, ülkenin Galati ve Vaslui beldelerinde etkili olan sel nedeniyle 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yüzlerce kişinin ise tahliye edildiği belirtildi.

Galati'de yaklaşık 5 bin evin sel sonucu hasar aldığına işaret edilen açıklamada, ülke genelinde 19 beldenin yağış ve fırtınadan etkilendiği, çok sayıda ağacın devrildiği ve trafikte aksamaların yaşandığı aktarıldı.

Şiddetli yağışların diğer Avrupa ülkeleri Çekya, Polonya, Avusturya, Almanya, Slovakya ve Macaristan'da da etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına helikopterlerin de dahil olduğu belirtildi.

Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, metrekareye 160 litre yağmur düşerek ülkede nadir görülen bir afet yaşandığını söyleyerek, "Şu an tek yaptığımız şey daha fazla insan kurtarabilmek." dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DRAMATİK SONUÇLARI"

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Avrupa'da giderek artan iklim değişikliğinin insanlar üzerindeki dramatik sonuçlarıyla yeniden karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)