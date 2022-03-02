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    Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağı düştü

    Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düştüğü bildirildi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 23:55
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    Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağı düştü

    Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düştüğü iddia edildi.

    ROMANYA SAVUNMA BAKANLIĞI DOĞRULADI

    Romen basınında çıkan haberleri, Romanya Savunma Bakanlığı da doğruladı. İddiaya göre, 112'yi arayan bir kişi, birkaç uçak sesi duyduğunu, ardından gökyüzünden bir şeyler düştüğünü gördüğünü ve büyük bir patlama olduğunu söyledi.

    5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

    Romen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Romanya Milli Savunma Bakanlığı, ellerinde kesin bir bilgi olmadığını, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi vereceklerini kaydetti.


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