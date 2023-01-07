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    Rotterdam Limanı'nda 5 ton kokain ele geçirildi

    Düzenlenen operasyolarda tonlarca ağırlığında uyuşturucu maddesi tespit edildi.
    • 07.01.2023 - 11:20
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    Rotterdam Limanı'nda 5 ton kokain ele geçirildi

    Hollanda'da güvenlik güçleri, uyuşturucu ticaretine karşı denetim yaptı.

    2022'nin son dönemi ile 2023'ün ilk günleri arasındaki bir haftalık periyotta yürütülen denetimlerin bilançosu belli oldu.

    5 ton kokain operasyonunda 34 gözaltı

    Rotterdam Savcılığı, yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu. Olayla ilgili 34 kişi gözaltına alındı.

    Çeşitli malzemelerin arasına saklandı

    Kokainler, Brezilya, Ekvador ve Şili gibi Kuzey Amerika ülkelerinden gelen gemilerdeki farklı konteynerlerde bulundu.

    Uyuşturucu maddesinin; muzlar, ayakkabılar ve donmuş meyve suyu kapları gibi farklı yüklerin arasına saklandığı tespt edildi.

    Kokainler imha edildi

    AA'nın haberine göre, yapılan açıklamada, kokainlerin imha edildiği belirtildi.

    Rotterdam Limanı nda 5 ton kokain ele geçirildi #1


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