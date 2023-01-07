Rotterdam Limanı'nda 5 ton kokain ele geçirildi

Düzenlenen operasyolarda tonlarca ağırlığında uyuşturucu maddesi tespit edildi.

Hollanda'da güvenlik güçleri, uyuşturucu ticaretine karşı denetim yaptı.

2022'nin son dönemi ile 2023'ün ilk günleri arasındaki bir haftalık periyotta yürütülen denetimlerin bilançosu belli oldu.

5 ton kokain operasyonunda 34 gözaltı

Rotterdam Savcılığı, yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu. Olayla ilgili 34 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli malzemelerin arasına saklandı

Kokainler, Brezilya, Ekvador ve Şili gibi Kuzey Amerika ülkelerinden gelen gemilerdeki farklı konteynerlerde bulundu.

Uyuşturucu maddesinin; muzlar, ayakkabılar ve donmuş meyve suyu kapları gibi farklı yüklerin arasına saklandığı tespt edildi.

Kokainler imha edildi

AA'nın haberine göre, yapılan açıklamada, kokainlerin imha edildiği belirtildi.