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    Ruanda'da işkenceci patrona hapis cezası

    Hırsızlıkla suçladığı 2 çalışanını kırbaçladığı gerekçesiyle yargılanan Sun Shujun, 20 yıl hapis yatacak.
    • 21.04.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:18
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    Ruanda'da işkenceci patrona hapis cezası

    Ruanda'da yaşayan Çinli iş insanı Sun Shujun, 2021 yılında hırsızlık yaptığı öne sürülen iki işçisini ağaca bağlayıp kırbaçlayarak o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

    Tepki çeken görüntülerin ardından Shujun ve ona yardım eden 2 şahıs tutuklanmıştı.

    Mahkeme işkenceyle suçlanan Shujun ile ilgili kararını açıkladı.

    20 yıl hapis cezası aldı

    Cani patron Shujun'a 20 yıl hapis cezası verildi. Şirket mühendislerinden Alexis Renzaho da suç ortağı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    2 bin 500 dolar da tazminat ödeyecek

    Ayrıca Shujun ve Renzaho'nın mahkeme masraflarını karşılamasına ve kurbanlara yaklaşık 2 bin 500 dolar tazminat ödemesine hükmetti.

    AA'nın haberine göre sanıklara karara itiraz etmeleri için 1 ay süre verildi.

    Ruanda'da işkenceci patrona hapis cezası

    Ruanda da işkenceci patrona hapis cezası #1

    Ruanda da işkenceci patrona hapis cezası #2


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