Ruanda’da sel felaketi: Onlarca ölü var Geçtiğimiz salı gününden itibaren sağanağın etkisi altında olan ülkede sel ve toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

İHA Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülke olan Ruanda’da salı gününden itibaren şiddetli yağışlar etkili oluyor… Yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması meydana geldi. Ölü sayısı 127 oldu Yerel kaynaklar onlarca can kaybının yaşandığını belirtirken, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, bu sayının 127’e yükseldiğini açıkladı. Bölge sakinlerince kaydedilen görüntülerde hayvanların bile sel sularına kapıldığı görüldü. Artabilir Ruanda Kızıl Haçı, ölü sayısının yükselebileceğini belirtirken yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.