İHA

kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülke olan Ruanda’da salı gününden itibaren şiddetli yağışlar etkili oluyor…

Yağışlar nedeniyle ve toprak kayması meydana geldi.

Ölü sayısı 127 oldu

Yerel kaynaklar onlarca can kaybının yaşandığını belirtirken, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, bu sayının 127’e yükseldiğini açıkladı.

Bölge sakinlerince kaydedilen görüntülerde hayvanların bile sel sularına kapıldığı görüldü.

Ruanda’da sel felaketi: Onlarca ölü var

Artabilir

Ruanda Kızıl Haçı, ölü sayısının yükselebileceğini belirtirken yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ruanda’da sel felaketi: Onlarca ölü var
Ruanda’da sel felaketi: Onlarca ölü var