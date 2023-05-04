Ruanda’da sel felaketi: Onlarca ölü var

İHA
Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülke olan Ruanda’da salı gününden itibaren şiddetli yağışlar etkili oluyor…
Yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması meydana geldi.
Ölü sayısı 127 oldu
Yerel kaynaklar onlarca can kaybının yaşandığını belirtirken, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, bu sayının 127’e yükseldiğini açıkladı.
Bölge sakinlerince kaydedilen görüntülerde hayvanların bile sel sularına kapıldığı görüldü.
Artabilir
Ruanda Kızıl Haçı, ölü sayısının yükselebileceğini belirtirken yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.