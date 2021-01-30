Ruhani'den Nevruz öncesi koronavirüs uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs salgınında tekrar bir yükselişe karşı halkı uyararak, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİ DALGAYA DİKKAT ÇEKTİ

İran takvimine göre yeni yılla birlikte 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı'nda esnafın zararını telafi etmesi ve halkın bayram etkinliklerini yerine getirmesi için uygun şartların oluşması gerektiğini dile getiren Ruhani, yılın son iki ayında (şubat-mart) koronavirüsün yeni dalgası ile karşılaşmak istemediklerini ifade etti.

"KISITLAMALARI UYGULAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

İstatistiklere göre, halkın önlemlere uyma oranının yüzde 80'lere ulaştığını ancak bunun en az yüzde 95 olması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Son iki ayda önlemlere riayet edilmez ve dördüncü dalgaya girersek kısıtlamaları uygulamak zorunda kalacağız." dedi.

Ruhani, son bir yılın İran için zorlu geçtiğini kaydederek, ABD yaptırımları nedeniyle salgınla mücadelede yalnız olduklarını sözlerine ekledi.