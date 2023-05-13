Rum kesimi Cumhurbaşkanı Hristodulidis: Türkiye'deki seçim sonuçlarını bekliyoruz

Güney Kıbrıs Rum kesimi, 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine odaklandı.
Ayrıca 14 Mayıs'tan bir hafta sonra 21 Mayıs'ta da Yunanistan'da seçimler gerçekleştirilecek.
Rum'un gündeminde Türkiye seçimleri var
Rum kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'e, katıldığı bir konferansta, Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlerin ardından Kıbrıs meselesinde yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin bir soru yöneltildi.
"Sonuçların ne olacağını görelim"
Hristodulidis, "Görüşmelerimiz sırasında belirlenen süre Türkiye'deki seçim süreciydi. Öyleyse bekleyip sonuçların ne olacağını görelim ve sonraki adımları da göreceğiz." dedi.
Kılıçdaroğlu sorusu: Spekülasyon yapmamalıyız
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Ankara'nın söz konusu meseleye karşı tutumunda değişiklik olup olmayacağına ilişkin beklenti de soruldu. Hristodulidis şöyle dedi:
Spekülasyon yapmamalıyız. Türkiye'nin yeni liderinin kim olacağı, kendisini nasıl konumlandıracağı ve özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerinin ileriye dönük olarak güçlendirilmesi konusunda sonuçları beklemeliyiz.
Sayın Erdoğan'ın ve aynı zamanda muhalefet liderinin açıklamalarını çok dikkatli takip ediyorum. Ama gerçek verilere göre hareket etmek zorunda kalacağız.