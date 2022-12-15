Emekli asker, "Yakın gelecekte NATO ile çatışma yüksek ihtimal" dedi.

Rusya'da devlet televizyonu yayınına katılan emekli Amiral Konstantin Sivkov, gelecek ilkbaharda NATO ile çatışma ihtimalinden bahsetti.

Amiral Sivkov, Polonya'nın Kaliningrad'a girmeye hazırlandığını savundu.

Kaliningrad, Rusya'nın karadan bağlantısı olmayan, Baltık Denizi kıyısında Litvanya ve Polonya arasında yer alan toprağı olarak biliniyor.

Rus Amiral'in NATO ile savaş yorumu

Sivkov, "Yakın gelecekte NATO ile çatışmanın kaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde, daha güçlü ve modern silah sistemleri üretmeliyiz." dedi.

NATO ile savaş olasılığını yüksek sesle dile getiren Sivkov, "Tüm bunlar oluyor. İlkbahardan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus Amiral Sivkov: NATO ile 2023'te savaş kaçınılmaz ViDEO

"Çatışma ihtimali yüksek"

Muhtemel savaş konusunda 2023 ilkbaharını işaret eden emekli Rus asker, Kaliningrad'daki durumu hatırlatarak, "Polonya açık bir şekilde buna hazırlanıyor. Dolayısıyla çatışma ihtimali yüksek." diye konuştu.

Polonya, olası göçmen akınına karşı Kaliningrad sınırına bariyer inşa ediyor.

Polonya: Moskova'ya açık mesaj

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya bağlı Ulusal Güvenlik Bürosu'nun Başkanı Jacek Siewiera, "Kaliningrad'a yeni uçuş rotalarının kurulduğuna dair endişe verici işaretler söz konusu. Sınırdaki önlemler, Moskova'ya açık mesaj." demişti.