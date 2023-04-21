Rus asıllı Babic: İlk secdeye gittiğimde gözyaşlarımı tutamadım İslam'ı seçme yolculuğunu anlatan Babic, ilk secdeye gitme anından bahsetti. Babic, "Ramazan Bayramı'nı hâlâ aynı heyecanla kalbimin derinliklerinde yaşıyorum" dedi.

AA

Rus asıllı Ljudmila Babic, Bosna Hersek'te yaşamını sürdürüyor.

8 yıl önce Müslüman olan Babic, yaşadığı duygu dolu süreci anlattı.

Babic, Bosna Hersekli Nedim ile 10 yıl önce internette tanıştığını ve ani bir kararla Bosna Hersek'e gelip evlilik kararı aldığını ancak bir süre sonra yollarını ayırdıklarını kaydetti.

"Bu dine inandığımı anladım"

İslam'ı Bosna Hersek'e gelmeden önce de bildiğini dile getiren Babic, şöyle dedi:

Eski eşim Müslüman olduğu için, onunla yaşamaya karar verdiğimde, onların yaşam tarzlarını benimsemek istedim.



İslam hakkında daha çok araştırıp bilgi sahibi olmaya çalıştım. Kitaplar okuyup daha fazla bilgi sahibi oldukça, bu dine inandığımı anladım.

"O zaman henüz Müslüman değildim ancak..."

Babic, ayrıldığı eşinin kendisinin Müslüman olacağını bilmediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

8 yıl önce Ramazan ayının 27'nci gecesi olan Kadir Gecesi'nde, eşimle teravih namazına gittik. O zaman henüz Müslüman değildim ancak o atmosferi yaşamak istedim.



Camiye geldiğimizde bir köşeye oturup namaz kılanları izlemeyi planlıyordum ancak orada karşılaştığım bir arkadaşım bana yanına gidip oturmamı söyledi ve onun yanına geçtim.

"İlk secdeye gittiğimde gözyaşlarımı tutamadım"

Arkadaşının kendisine, "Ben ne yaparsam aynısını yap" diyerek teravih namazına teşvik ettiğini anlatan Babic, "Namaza başladığım an çok heyecanlandım. İlk secdeye gittiğimde gözyaşlarımı tutamadım. Çok yoğun duygular yaşıyordum ve çok heyecanlıydım. Bunun, beklediğim işaret olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Babic, namazın ardından hemen eşi Nedim'in yanına giderek, Müslüman olmak istediğini söylediğini ve eşinin bu duruma çok şaşırdığını belirterek, "Camide yüzlerce insanın önünde kelimeişehadet getirdim ve Müslüman oldum." dedi.

"Aynı heyecanla kalbimin derinliklerinde yaşıyorum"

Bosna Hersek'e taşındığı ilk yıl Müslüman olmasa bile yaşadığı Ramazan Bayramı heyecanını asla unutmadığının altını çizen Babic, "Müslüman olduktan sonra, 8 yılın ardından Ramazan Bayramı'nı hâlâ aynı heyecanla kalbimin derinliklerinde yaşıyorum." diye konuştu.

"Hediyelerle insanları ziyaret ediyorum"

Babic, bayramın kendisi için "mutluluk" anlamına geldiğini dile getirerek, "Manevi olarak çok güçlü geçirmeye çalıştığımız ramazanın ardından gelen bu özel günü, en iyi şekilde yaşamaya ve hissetmeye çalışıyorum." dedi.

Eski eşi ve ailesiyle hala görüşmeye devam ettiğini belirten Babic, her bayram kendilerini ziyarete gittiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

Bayramlarda kendi ellerimle hazırladığım hediyelerle insanları ziyaret ediyorum. Ahşap boyaması, hat sanatı gibi hobilerim var. Bayramlarda, hazırlamış olduğum bu çalışmalarımı insanlara hediye ediyorum.

Bayramın heyecanını kalbinin derinliklerinde hissettiğini ifade eden Babic, öte yandan Rusya'da olan ailesinden uzak olmanın hüznünü de yaşadığını söyledi.