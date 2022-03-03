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    Rus askeri araçlarındaki Z ve V harflerinin anlamı açıklandı

    Merak konusu olan iki harfin ne anlama geldiğine ilişkin açıklama yapıldı.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 12:36
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    Rus askeri araçlarındaki Z ve V harflerinin anlamı açıklandı

    Ukrayna topraklarındaki Rus askeri araçları, başkent Kiev'e kuşatma hedefi doğrultusunda hareket halinde olmaya devam ediyor.

    Operasyonlar sırasında objektiflere yansıyan görüntülerde araçların üzerindeki Z ve V harfleri dikkat çekti.

    RUSYA'DAN İKİ HARFLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin ne anlama geldiğini açıkladı.

    ANLAMLARI BELLİ OLDU

    Bakanlığın açıklamasına göre Z harfi "Zafer", V harfi ise "Görev tamamlanacak" anlamını taşıyor.

    Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

    Rus askeri araçlarındaki Z ve V harflerinin anlamı açıklandı #1

    Rus askeri araçlarındaki Z ve V harflerinin anlamı açıklandı #2

    Rus askeri araçlarındaki Z ve V harflerinin anlamı açıklandı #3

    Rus askeri araçlarındaki Z ve V harflerinin anlamı açıklandı #4


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