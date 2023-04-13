Rus askeri, el bombasının düştüğü çukura girdi Bombanın atılma anı ve sonrasında yaşananlar anbean kaydedildi. Rus askerinin sığındığı çukura düşen bomba patladı.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalardan sıra dışı görüntüler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, Ukrayna askerlerinin çamurla kaplı siperlerde zorlu bekleyişi göze çarpmıştı.

Atılan bombanın sipere düşme anı

Şimdi de Ukrayna güçlerinin bir Rus askerini tespit ettiği sipere düzenlediği saldırı kameraya yansıdı.

Atılan el bombası, askerin bulunduğu sipere düştü. Sesle yerinden fırlayan asker, yanlışlıkla bombanın düştüğü çukura girdi.

Rus askeri bombanın olduğu çukura girdi

Bombanın, ilk başta bulunduğu alana atıldığını zanneden Rus askerinin çukura sığınma anı ve sonrasında yaşanan patlama havadan görüntülendi.

Patlamayla küçük çaplı alev gözlendi, ardından çukurdan duman yükseldi. Askerin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.