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- Rus askeri konvoyu, Donbas yolunda görüntülendi
Rus askeri konvoyu, Donbas yolunda görüntülendi
- AA & Ensonhaber
- 24.02.2022 - 00:42
- Güncelleme : 24.02.2022 - 00:52
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti.
Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.
RUS ORDUSUNA AİT TANKLAR DONBAS YOLUNDA
Bunun üzerine Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.
Rus askeri konvoyu, Donbas yolunda görüntülendi VİDEO
KREMLİN: YARDIM İSTEDİLER
Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.
Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler." ifadesini kullandı.