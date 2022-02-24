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    Rus askeri konvoyu, Donbas yolunda görüntülendi

    Rus ordusuna ait tanklardan oluşan yaklaşık 200 araçlık konvoy, Donbas'a gidiyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.02.2022 - 00:42
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 00:52
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    Rus askeri konvoyu, Donbas yolunda görüntülendi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti.

    Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.

    RUS ORDUSUNA AİT TANKLAR DONBAS YOLUNDA

    Bunun üzerine Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.

    Rus askeri konvoyu, Donbas yolunda görüntülendi VİDEO

    Rus askeri konvoyu, Donbas yolunda görüntülendi #1

    KREMLİN: YARDIM İSTEDİLER

    Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.

    Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler." ifadesini kullandı.

    Rus askeri konvoyu, Donbas yolunda görüntülendi #2


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