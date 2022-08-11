Yaşanan çatışma esnasında Rus askeri öldürüp annesini telefonla arayarak dalga geçen Ukraynalı asker Ivan Zaliznyak, Rus güçleri tarafından yakalandı. O anlar telefonla kaydedildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6'ncı ayında devam ediyor.

Çatışmalar ise daha çok Ukrayna'nın doğu illerinde yoğunlaşıyor.

Yer yer meskun mahal çatışmaların yaşandığı savaş sahasında Ukrayna, daha çok Rus üslerini vurma stratejisini uyguluyor.

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken bir çok insani dram kameralara yansıyor.

Annesini arayarak dalga geçti

Geçtiğimiz aylarda yaşanan çatışma esnasında Rus askeri vuran Ukrayna Ordusu'ndan Ivan Zaliznyak, hayatını kaybeden Rus askerin annesini görüntülü arayarak dalga geçti.

Görüntüler büyük tepki çekti

Yayınlanan görüntüler sonrası Ukraynalı asker büyük tepki çekmişti.

Rus Ordusu ölen askerin intikamını almak için Ivan Zaliznyak'nin peşine düştü.

Yakalandı

Yapılan operasyonda Ukraynalı asker Ivan Zaliznyak yakalanarak gözaltına alındı. O anlar orada bulunan askerler tarafından anbean kaydedildi.

Rus askeri öldürdükten sonra annesini arayarak dalga geçen Ukraynalı asker yakalandı VİDEO







