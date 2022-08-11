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    Rus askeri öldürdükten sonra annesini arayarak dalga geçen Ukraynalı asker yakalandı

    Yaşanan çatışma esnasında Rus askeri öldürüp annesini telefonla arayarak dalga geçen Ukraynalı asker Ivan Zaliznyak, Rus güçleri tarafından yakalandı. O anlar telefonla kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 18:34
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 18:59
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    Rus askeri öldürdükten sonra annesini arayarak dalga geçen Ukraynalı asker yakalandı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6'ncı ayında devam ediyor.

    Çatışmalar ise daha çok Ukrayna'nın doğu illerinde yoğunlaşıyor.

    Yer yer meskun mahal çatışmaların yaşandığı savaş sahasında Ukrayna, daha çok Rus üslerini vurma stratejisini uyguluyor.

    Savaş tüm şiddetiyle devam ederken bir çok insani dram kameralara yansıyor.

    Annesini arayarak dalga geçti

    Geçtiğimiz aylarda yaşanan çatışma esnasında Rus askeri vuran Ukrayna Ordusu'ndan Ivan Zaliznyak, hayatını kaybeden Rus askerin annesini görüntülü arayarak dalga geçti.

    Görüntüler büyük tepki çekti

    Yayınlanan görüntüler sonrası Ukraynalı asker büyük tepki çekmişti.

    Rus Ordusu ölen askerin intikamını almak için Ivan Zaliznyak'nin peşine düştü.

    Yakalandı

    Yapılan operasyonda Ukraynalı asker Ivan Zaliznyak yakalanarak gözaltına alındı. O anlar orada bulunan askerler tarafından anbean kaydedildi.

    Rus askeri öldürdükten sonra annesini arayarak dalga geçen Ukraynalı asker yakalandı VİDEO


    Rus askeri öldürdükten sonra annesini arayarak dalga geçen Ukraynalı asker yakalandı #1

    Rus askeri öldürdükten sonra annesini arayarak dalga geçen Ukraynalı asker yakalandı #2

    Rus askeri öldürdükten sonra annesini arayarak dalga geçen Ukraynalı asker yakalandı #3


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