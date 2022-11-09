Ukrayna'nın attığı bombalardan kurtulan Rus askeri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, aylardır sürüyor.

İki ülke orduları arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Moskova ve Kiev'den yapılan karşılıklı açıklamalarda verdirilen zayiatlar paylaşılırken, savaşla ilgili dikkat çeken bir an göze çarptı.

Siperde saklanmaya çalıştı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, siperde saklanan Rus askeri görülüyor.

O sırada Ukrayna ordusuna ait drone'dan atılan bomba, askerin üzerine düştü. Bombayı eline alıp uzağa atan asker, ilk saldırıdan kurtulmayı başardı.

Üzerine atılan bombaları savuşturdu

Söz konusu asker, daha sonra yerinden kalkarak siperde hızla ilerlemeye başladı. Üzerine atılan ikinci bombayı da savuşturdu.

Üçüncü bomba ise askerin uzağına düşerek patladı. Yapılan yorumlarda, "Savaşın en şanslı askeri" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Rus askeri, Ukrayna'nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı ViDEO