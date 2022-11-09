Petrol
94.49
-0.91%
Euro
18.6763
0.07%
Dolar
18.6
0.42%
Altın
1.023
0.31%
Borsa
4376
0.00%
Bitcoin
334.009
-9.06%
BTXN Coin
8.82
-13.35%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Rus askeri, Ukrayna'nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı

    Ukrayna'nın attığı bombalardan kurtulan Rus askeri, sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus askeri, Ukrayna'nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, aylardır sürüyor.

    İki ülke orduları arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

    Moskova ve Kiev'den yapılan karşılıklı açıklamalarda verdirilen zayiatlar paylaşılırken, savaşla ilgili dikkat çeken bir an göze çarptı.

    Siperde saklanmaya çalıştı

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, siperde saklanan Rus askeri görülüyor.

    O sırada Ukrayna ordusuna ait drone'dan atılan bomba, askerin üzerine düştü. Bombayı eline alıp uzağa atan asker, ilk saldırıdan kurtulmayı başardı.

    Üzerine atılan bombaları savuşturdu

    Söz konusu asker, daha sonra yerinden kalkarak siperde hızla ilerlemeye başladı. Üzerine atılan ikinci bombayı da savuşturdu.

    Üçüncü bomba ise askerin uzağına düşerek patladı. Yapılan yorumlarda, "Savaşın en şanslı askeri" şeklinde ifadeler kullanıldı.

    Rus askeri, Ukrayna'nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı ViDEO

    Rus askeri, Ukrayna nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı #1

    Rus askeri, Ukrayna nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı #2

    Rus askeri, Ukrayna nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı #3

    Rus askeri, Ukrayna nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı #4

    Rus askeri, Ukrayna nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı #5

    Rus askeri, Ukrayna nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı #6

    Rus askeri, Ukrayna nın 3 drone saldırısından kurtulmayı başardı #7


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Konuştuğu sahnede düşme tehlikesi geçirdi
    Dünya

    Konuştuğu sahnede düşme tehlikesi geçirdi

    Gökçe Bahadır tarlada
    Magazin

    Gökçe Bahadır tarlada

    Görüş Bildir