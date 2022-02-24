Rus askerleri Kiev'e girdi

Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rus ordusuna bağlı birlikler, Kiev sınırını geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri hamlesi, her geçen dakika yeni bir boyut kazanıyor.

Son olarak Rus askerlerinin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdiği belirtildi.

RUS ASKERİ ARAÇLARI KİEV'DE

AFP'nin Ukrayna sınır muhafızlarına dayandırdığı haberinde, Rus birlikleri, Kiev'e kuzeyden giriş yaptı.

Buna göre, Rusya'ya ait askeri araçların, söz konusu bölge içinde olduğu kaydedildi.

UKRAYNA MEVZİLERİNE FÜZELİ SALDIRI

Rus güçlerinin, Ukrayna'ya ait mevzilere Grad füzeleriyle saldırı düzenlediği aktarıldı.

Alçaktan uçan helikopterlerin şehre doğru yöneldiğine dikkat çekildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden fotoğraflar



