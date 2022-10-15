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    Rus askerleri, ortak bölgesel güç kapsamında Belarus'ta

    Lukaşenko ile Putin'in aldığı kararın ardından harekete geçildi. İlk Rus askeri grubu Belarus’a ulaştı.
    • 15.10.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 15:54
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    Rus askerleri, ortak bölgesel güç kapsamında Belarus'ta

    Belarus ile Rusya'nın planladığı ortak askeri görev gücü konuşlandırma çerçevesinde ilk adım atıldı.

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin batı sınırlarında Rusya ile ortak güç oluşturacaklarını söylemişti.

    Belarus Savunma Bakanlığı, ortak bölgesel güç konuşlandırma anlaşması kapsamında Rusya'dan yola çıkan ilk birliğin Belarus'a ulaştığını duyurdu.

    Belarus topraklarının korunması için hareket edecekler

    Bakanlıktan  yapılan yazılı açıklamada, "Ortak bölgesel gücün bir parçası olan ilk Rus askeri grubu Belarus’a ulaştı." denildi.

    Söz konusu gücün, yabancı ülke topraklarında faaliyet yürütemeyeceği, sadece Belarus topraklarının korunması yönünde hareket edeceği vurgulanarak, "Ortak bölgesel güç konuşlandırma kararı yalnızca 'Birlik Devletleri' sınırlarının korunması ve savunmasını güçlendirme amacını taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

    Rus askerleri, ortak bölgesel güç kapsamında Belarus ta #1

    Lukaşenko: Ukrayna'nın Belarus'a saldıracağı istihbaratını aldık

    İHA'nın aktardığına göre, Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde Minsk'te yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Belarus'a saldırı yönünde istihbarat bilgilerine ulaştıklarını, aynı zamanda NATO tarafından muhtemel nükleer saldırıya karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "ortak bölgesel güç konuşlandırma" yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.


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