Rus askerleri, Ukrayna’da hastaneye ateş açtı

Rus askerleri Ukrayna’nın Melitopol kentindeki bir hastaneye saldırdı.

Ukrayna'daki saldırılar devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden biri olan Melitopol’de Rus askerleri sivil alanları da vurdu.

Melitopol’de bulunan bir hastane Rus askerleri tarafından kurşunlandı.

'SİVİL ALANLARI VURMUYORUZ' CÜMLESİ YALAN ÇIKTI

Rusya’nın "sivil alanları vurmuyoruz" açıklamasıyla çelişen görüntüler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, "Rusya’nın sivilleri vurmadığını açıklaması koca bir yalan" ifadelerini yeniden gündeme getirdi.