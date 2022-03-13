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    Rus askerleri, Ukrayna’da yağmaya devam ediyor

    Ukrayna'da bir grup Rus askerinin Ukrayna şehrinde marketi yağmaladığı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 21:43
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    Rus askerleri, Ukrayna’da yağmaya devam ediyor

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, birçok kentte Rus askerlerinin yağmaları devam ediyor.

    TANKI MARKETİN ÖNÜNE YANAŞTIRDI

    Ukrayna’da kent merkezinde Rus askerleri bulundukları zırhlı aracı bir marketin kapısında durdu. Tanktan inen 2 asker önce marketin bisküvi raflarından biraz yiyecek aldı.

    YİYECEKTEN SONRA KASAYI BOŞALTTILAR

    Ardından diğer bir asker ise marketin bilgisayar bağlantılarının bulunduğu odaya girerek arama yaptı. Askerler, markette para kasasına giderek buradaki paralı ve değerli eşyaları da aldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin yayınlanmasının ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru, çalmak savaşmak değildir. Ukrayna ürünleri Rus askerlerine verilen tarihi geçmiş bisküvilerden daha iyidir" ifadelerini kullandı.

    Rus askerleri, Ukrayna’da yağmaya devam ediyor #1

    Rus askerleri, Ukrayna’da yağmaya devam ediyor #2


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