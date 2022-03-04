Euro
15.60
-0.28%
Dolar
14.14
0.17%
Altın
882.10
0.33%
Borsa
2023
1.87%
Bitcoin
591.682
-4.42%
BTXN Coin
37.75
2.16%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerinin çantasından çıkanları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 03:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi

    Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

    UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİ PAYLAŞTI

    Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askelerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.

    Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi #1

    BİRÇOK EŞYA, RUS ASKERİNİN ÇANTASINDAN ÇIKTI

    Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.

    Görüntülerde, pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan, çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener, operasyona dair evrak ve yönergeler görülüyor.

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.

     

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi #2

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi #3

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi #4

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi #5

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi #6

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi #7

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi #8

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi #9


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Rusya, uzay görevleri için Çin'e yöneliyor
    Teknoloji

    Rusya, uzay görevleri için Çin'e yöneliyor

    Bayraktar AKINCI B, ilk uçuş testini tamamladı
    Teknoloji

    Bayraktar AKINCI B, ilk uçuş testini tamamladı

    Görüş Bildir