Rus askerlerinin çantasından çıkanlar servis edildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerinin çantasından çıkanları paylaştı.

Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİ PAYLAŞTI

Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askelerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.

Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.

BİRÇOK EŞYA, RUS ASKERİNİN ÇANTASINDAN ÇIKTI

Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.

Görüntülerde, pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan, çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener, operasyona dair evrak ve yönergeler görülüyor.

Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.