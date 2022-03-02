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Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokaklarında sessizlik

Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokaklarında sessizlik

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gece boyu Rus ordusunun hava saldırılarıyla patlama seslerinin duyulduğu cadde ve sokaklarda sabah saatlerinden bu yana sessizliğin hakim olduğu görüldü.