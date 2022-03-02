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    Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokaklarında sessizlik

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gece boyu Rus ordusunun hava saldırılarıyla patlama seslerinin duyulduğu cadde ve sokaklarda sabah saatlerinden bu yana sessizliğin hakim olduğu görüldü.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 15:25
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    Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokaklarında sessizlik

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 7. gününde de sürerken, Rus askeri birliklerinin girmeye çalıştığı başkent Kiev teyakkuza geçti.

    KİEV'DE SESSİZLİK HAKİM

    Gece saatlerinde hava saldırılarıyla hareketlenen Kiev sokakları, sabah saatlerinden bu yana sessizliğe gömüldü.

    RUS KUŞATMASINA KARŞI HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

    Binlerce kişinin terk ettiği kentte geride kalanlar Rus kuşatmasına karşı hazırlıklarını devam ettirirken, ATM’lerin önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

    Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokaklarında sessizlik #1

    Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokaklarında sessizlik #2

    Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokaklarında sessizlik #3


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