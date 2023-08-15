Rus askerlerinin ‘Sukru Okan’ gemisine düzenlediği baskın kamerada Karadeniz’de Ukrayna’nın İzmail Limanı’na sefer yapan kuru yük gemisi ‘Sukru Okan’ı durduran Rus askerleri, gemiye baskın düzenledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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DHA

Rusya, 2022’nin Şubat ayında Ukrayna’ya karşı savaş açtı.

İki ülke arasında milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden savaş devam ederken; Rusya, Karadeniz üzerinden yeni bir hamle yaptı.

Karadeniz Filosu’ndan devriye gemisi Vasily Bykov’un Palau bandıralı ‘Sukru Okan’ adlı kuru yük gemisini durduran Rus askerleri, gemiye baskın düzenledi.

'Yasaklanmış malların olup olmadığına bakıldı'

Rusya Savunma Bakanlığı, baskına ilişkin hem bilgiler verdi, hem de görüntüleri yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan ‘Sukra Okan’ adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Gemi, İzmail Limanı’na doğru yolculuğuna devam etti

Açıklamada, yapılan denetimin uluslararası gerekliliklere uygun icra edildiği ifade edilerek, şöyle denildi: