Rusya, 2022’nin Şubat ayında Ukrayna’ya karşı savaş açtı.
İki ülke arasında milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden savaş devam ederken; Rusya, Karadeniz üzerinden yeni bir hamle yaptı.
Karadeniz Filosu’ndan devriye gemisi Vasily Bykov’un Palau bandıralı ‘Sukru Okan’ adlı kuru yük gemisini durduran Rus askerleri, gemiye baskın düzenledi.
'Yasaklanmış malların olup olmadığına bakıldı'
Rusya Savunma Bakanlığı, baskına ilişkin hem bilgiler verdi, hem de görüntüleri yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan ‘Sukra Okan’ adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Gemi, İzmail Limanı’na doğru yolculuğuna devam etti
Açıklamada, yapılan denetimin uluslararası gerekliliklere uygun icra edildiği ifade edilerek, şöyle denildi:
Yürütülen denetim tedbirleri sırasında, denetim ekibinin çalışmaları profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sukru Okan gemisindeki denetim ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir doğrulama protokolü hazırlanmış ve gemi İzmail Limanı’na doğru yolculuğuna devam etmiştir.