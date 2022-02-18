Uzun süredir savaş beklentisinin dünyanı tedirgin ettiği Donbas bölgesindeki Rus ayrılıkçılar, bölgedeki sivilleri Rusya sınırına doğru harekete geçirdi.

Dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna krizi var.

İki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan Donbas sorunu Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesiyle alevlendi.

DONBAS'TA GERİLİM ZİRVEDE

ABD ve Avrupa ülkelerinin de dahliyle son dönemde karşılıklı iddialar ve suçlamalar son dönemde zirveye çıktı.

ABD ve İngiliz istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih bile verirken Rusya bu iddiaları reddetti.

Batı bloğunun iddialarının ardından Rusya'nın sınır bölgelerinde 150 binden fazla asker konuşlandırdığı ve bu iddiaları destekleyen uydu görüntüleri medyaya yansıdı.

Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk'ten tahliye ediyor VİDEO

BÖLGEDEN SİVİL TAHLİYESİ BAŞLADI

Tüm bu gelişmelerin ardından Donbas'tan kaçış da başladı. Bölgedeki Rus ayrılıkçılar sivilleri Rusya sınırına doğru harekete geçirdi.

ATM VE BENZİN İSTASYONLARINDA KUYRUK

Bazı şehirlerde çalınan sirenlerle halk uyarılırken insanların ATM oromatlarına ve benzin istasyonlarına akın etmesiyle uzun kuyruklar oluştu.

OTOBÜSLER HAZIRLANDI

Çocukların tahliyesi için özel bir organizasyon hazırlanırken yüzlerce otobüs tahliye için şehir merkezlerine getirildi.

RUSYA YOLUNDA UZUN KONVOYLAR

Hazırlıkların ardından tahliyenin başlamasıyla Rusya yönüne doğru karayollarında ucu görünmeyen uzun konvoylar oluştu.

DONETSK'TE ŞİDDETLİ PATLAMA

Diğer yandan tahliye ile beraber Donetsk şehir merkesinde Rus ayrılıkçıların kaldığı bir binanın yanında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Rus medyasının servis ettiği görüntülerde bina yanındaki bir aracın infilak ettiği görüldü.