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    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk'ten tahliye ediyor

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk'ten tahliye ediyor

    Uzun süredir savaş beklentisinin dünyanı tedirgin ettiği Donbas bölgesindeki Rus ayrılıkçılar, bölgedeki sivilleri Rusya sınırına doğru harekete geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 19:01
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 19:23
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    Dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna krizi var.

    İki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan Donbas sorunu Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesiyle alevlendi.

    DONBAS'TA GERİLİM ZİRVEDE

    ABD ve Avrupa ülkelerinin de dahliyle son dönemde karşılıklı iddialar ve suçlamalar son dönemde zirveye çıktı.

    ABD ve İngiliz istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih bile verirken Rusya bu iddiaları reddetti.

    Batı bloğunun iddialarının ardından Rusya'nın sınır bölgelerinde 150 binden fazla asker konuşlandırdığı ve bu iddiaları destekleyen uydu görüntüleri medyaya yansıdı.

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk'ten tahliye ediyor VİDEO

    BÖLGEDEN SİVİL TAHLİYESİ BAŞLADI

    Tüm bu gelişmelerin ardından Donbas'tan kaçış da başladı. Bölgedeki Rus ayrılıkçılar sivilleri Rusya sınırına doğru harekete geçirdi.

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk ten tahliye ediyor #1

    ATM VE BENZİN İSTASYONLARINDA KUYRUK

    Bazı şehirlerde çalınan sirenlerle halk uyarılırken insanların ATM oromatlarına ve benzin istasyonlarına akın etmesiyle uzun kuyruklar oluştu.

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk ten tahliye ediyor #2

    OTOBÜSLER HAZIRLANDI

    Çocukların tahliyesi için özel bir organizasyon hazırlanırken yüzlerce otobüs tahliye için şehir merkezlerine getirildi.

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk ten tahliye ediyor #3

    RUSYA YOLUNDA UZUN KONVOYLAR

    Hazırlıkların ardından tahliyenin başlamasıyla Rusya yönüne doğru karayollarında ucu görünmeyen uzun konvoylar oluştu.

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk ten tahliye ediyor #4

    DONETSK'TE ŞİDDETLİ PATLAMA

    Diğer yandan tahliye ile beraber Donetsk şehir merkesinde Rus ayrılıkçıların kaldığı bir binanın yanında şiddetli bir patlama meydana geldi.

    Rus medyasının servis ettiği görüntülerde bina yanındaki bir aracın infilak ettiği görüldü.

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk ten tahliye ediyor #5

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk ten tahliye ediyor #6

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk ten tahliye ediyor #7

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk ten tahliye ediyor #8

    Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk ten tahliye ediyor #9


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