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    Rus ayrılıkçılardan, Ukrayna güçleri saldırı düzenledi iddiası

    Rusya yanlıları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia etti.
    • REUTERS
    • 17.02.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 09:37
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    Rus ayrılıkçılardan, Ukrayna güçleri saldırı düzenledi iddiası

    Kiev-Moskova hattındaki gerilim sürüyor.

    Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna güçlerini son 24 saat içinde "topraklarına" dört kez ateş açmakla suçladı.

    Ayrılıkçılar, saldırı sonrası yaralanan olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

    RUS AYRILIKÇILARDAN SALDIRI İDDİASI

    Saldırının Luhanks'ta düzenlendiği öne sürüldü. Sözde 'Luhansk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin havan topu, bombaatar ve makineli tüfek kullandığı kaydedildi.

    Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ağır silahlar kullanarak ateşkesi ihlal etti." denildi.

    Rus ayrılıkçılardan, Ukrayna güçleri saldırı düzenledi iddiası #1


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