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- Rus ayrılıkçılardan, Ukrayna güçleri saldırı düzenledi iddiası
Rus ayrılıkçılardan, Ukrayna güçleri saldırı düzenledi iddiası
Rusya yanlıları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia etti.
- REUTERS
- 17.02.2022 - 09:07
- Güncelleme : 17.02.2022 - 09:37
Kiev-Moskova hattındaki gerilim sürüyor.
Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna güçlerini son 24 saat içinde "topraklarına" dört kez ateş açmakla suçladı.
Ayrılıkçılar, saldırı sonrası yaralanan olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.
RUS AYRILIKÇILARDAN SALDIRI İDDİASI
Saldırının Luhanks'ta düzenlendiği öne sürüldü. Sözde 'Luhansk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin havan topu, bombaatar ve makineli tüfek kullandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ağır silahlar kullanarak ateşkesi ihlal etti." denildi.