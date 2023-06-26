Rus basını: Prigojin aleyhindeki ceza davası kapatılmadı Wagner'in kurucusu Prigojin'e karşı yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ensonhaber.com

Rusya'da isyana kalkışan Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Wagner unsurları, Moskova'da tansiyonu yükseltti.

Darbe girişiminin hemen ardından Prigojin hakkında, silahlı ayaklanma başlattığı gerekçesiyle soruşturma düğmesine basıldı.

Daha sonra ise Prigojin'in geri adım atması karşılığında davanın geri çekildiği, söz konusu ismin Belarus'a yerleşmesine izin verildiği belirtilmişti.

Aleyhindeki dava devam ediyor

Ancak Rus basınında konuya ilişkin bir ayrıntı göze çarptı. TASS haber ajansı, Rusya Başsavcılığı'ndan bir kaynağa işaret ederek, Prigojin aleyhindeki ceza davasıyla ilgili soruşturmanın kapatılmadığını yazdı.

Söz konusu kaynak, "Prigojin aleyhindeki ceza davası kapatılmadı, soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.

Soruşturmayı FSB yürütüyor

Soruşturmanın, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından sürdürüldüğü belirtiliyor.

Wagner, Rusya Savunma Bakanlığı'nı kendi kamplarını füzelerle vurmakla suçlarken, Bakanlık ise iddiaları reddediyor.

Putin: Arkadan bıçakladılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlarına, askerlerine ve kolluk kuvvetlerine televizyondan seslendiği konuşmasında Wagner'in isyanını "arkadan bıçaklamak" şeklinde nitelendirmişti.