Rus basını: Rus kadınlar, eşlerini Türkiye'de aldatıyor

İnternet mecralarının analizini yapan psikologlar, Rus kadınların kocalarını en çok aldattığı 16 tatil mekanını sıraladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında durdurulan Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla yeniden başladı.

Ankara ve İstanbul üzerinden tarifeli seferler düzenlendi.

Türkiye, geçtiğimiz yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, bu ülke vatandaşlarının ilk sırada tercih ettiği ülke konumunda bulunuyor.

RUS MEDYASINDAN DİKKAT ÇEKEN HABER

Charter uçuşların da başlatılmasıyla birlikte bu yıl 3.5-4 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi öngörülürken, Rus basını dikkat çeken bir habere imza attı.

Russia Today (RT), Türkiye'nin Rus turistler için en popüler destinasyon olduğunu anımsattı.

Bir psikolojik eğitim sitesinden uzmanların analizlerine yer verilen haberde, Rus kadınların yer aldığı çevrimiçi topluluklar, Telegram sohbetleri ve popüler forumlar incelendi. Söz konusu turistlerin, kocalarını en çok aldattığı 16 tatil bölgesi sıralandı.

RUS KADINLAR, EN ÇOK TÜRKİYE'DE ALDATIYOR

Psikologlar, Rus kadınların eşlerini Türkiye'de, diğer tüm tatil yerlerinden daha fazla aldattığını keşfetti.

Diğer yerler; Kırım, Soçi, Tayland, Bali, Goa, Karayipler, Maldivler, Yunanistan, Karadağ, İspanya, Fransa, İtalya, Küba, Latin Amerika ve Azak sahili olarak sıralandı.

KIRIM ŞAŞIRTTI

Türkiye'nin ilk sırada olmasının şaşırtıcı olmadığı belirtilirken, Karadeniz yarımadası olan Kırım'ın, daha önce sakin aile tatil mekanı olarak bilindiği kaydedildi.

Bununla birlikte, edebiyatta sadakatsizlikle ilgili en ünlü Rus eserlerinden Anton Çehov'a ait "Köpeğiyle Dolaşan Kadın" hikayesinin Kırım'da geçtiği de hatırlatıldı.

TÜRKİYE'NİN 2019'DA AĞIRLADIĞI TURİST SAYISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2019 yılında toplam 51.7 milyon ziyaretçi ağırladığını, 34.5 milyar dolar gelir elde edildiğini açıklamıştı.

Buna göre, Türkiye, 2019 yılında en çok turisti 7 milyon 17 bin 657 ile Rusya'dan ağırladı.

En çok ağırlanan turist sıralamasında Rusya'yı 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile Almanya, 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile Bulgaristan takip etti.