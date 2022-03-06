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    Rus birlikleri, Jitomir’deki kasabaları vurdu

    Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlenen bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu.
    • DHA
    • 06.03.2022 - 12:11
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    Rus birlikleri, Jitomir’deki kasabaları vurdu

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 11 gündür devam ediyor…

    Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede patlama ve siren sesleri yükseliyor.

    Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus bombardımanının Jitomir’in kuzeyindeki Korosen ve Ovruch kasabalarını hedef aldığını açıkladı.

    25 EV YIKILDI

    Bombardıman sonucu toplam 25 evin yıkıldığı belirlendi.

    5 ÇOCUK ENKAZDAN ÇIKARILDI

    Ayrıca enkazdan 5 çocuğun kurtarıldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

    Rus birlikleri, Jitomir’deki kasabaları vurdu #1

    Rus birlikleri, Jitomir’deki kasabaları vurdu #2

    Rus birlikleri, Jitomir’deki kasabaları vurdu #3

    Rus birlikleri, Jitomir’deki kasabaları vurdu #4

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