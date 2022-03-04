Rus birlikleri Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi

Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali'nde çatışmalar sonrası Rusya, bu sabah kontrolü sağladığını duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gittikçe yoğunlaşarak devam ediyor.

Son olarak gece saatlerinde, Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali'nde çatışmalar çıktı.

Çatışmalar sonucu çıkan yangın daha sonra kontrol altına alındı.

Konuyla ilgili yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, “Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı.” ifadesine yer verildi.

RUSLAR SANTRALİ ELE GEÇİRDİ

Bu sabah saatlerinde ise Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya, gece boyunca süren şiddetli çatışmalar sonrası santraldeki kontrolü sağladığını duyurdu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SANTRALİ

Öte yandan Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı ViDEO