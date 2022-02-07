Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatı kapsamında Rus bombardıman uçakları, Belarus üzerinde 4 saatlik devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatı kapsamında Belarus’ta bombardıman uçaklarının devriye uçuşu yaptığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin 2 Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Belarus’un hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 4 saat sürdü. Verilen tüm görevler eksiksiz olarak tamamlandı.”

TATBİKAT 20 ŞUBAT’TA SONA ERECEK

Kasım 2021’in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında başlayan Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatı, 20 Şubat’ta sona erecek.

Rus bombardıman uçakları, Belarus semalarında tatbikat yaptı VİDEO

