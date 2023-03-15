Rus Büyükelçi Antonov: ABD İHA'ları, Ukrayna'nın gelecekteki saldırıları için veri topluyor Anatoly Antonov, insansız hava araçlarını işaret ederek "ABD'den binlerce mil uzakta ne yapıyorlar?" diye sordu.

Karadeniz'de düşürülen ABD'ye ait insansız hava aracı MQ-9 Reaper'la ilgili gelişmeler yankılanmaya devam ediyor.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, drone'ların, Ukrayna kuvvetlerine aktarılmak üzere Rus topraklarına ve birliklerine gelecekteki saldırılar için kullanılacak keşif verileri topladığını iddia etti:

"İHA'ların hangi görevlerde kullanıldığını çok iyi biliyoruz"

ABD ordusunun sınırlarımızın yakınında kabul edilemez eylemleri endişe kaynağı. Keşif ve taarruz İHA'larının hangi görevlerde kullanıldığını çok iyi biliyoruz.

'ABD'den binlerce mil uzakta ne yapıyorlar' sorusu

TASS'ın haberine göre, Antonov, "ABD'den binlerce mil uzakta ne yapıyorlar?" sorusunu yöneltti ve ekledi:

Cevap net: Daha sonra Kiev rejimi tarafından silahlı kuvvetlerimize ve bölgemize saldırmak için kullanılan istihbarat topluyorlar.

"Rus saldırı uçağı New York yakınlarında belirseydi..."

Rus elçi, "Örneğin, New York veya San Francisco yakınlarında bir Rus saldırı uçağı belirseydi, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması nasıl tepki verirdi?" diye sordu:

ABD ordusunun kesin bir şekilde hareket edeceğinden ve hava sahasının veya karasularının ihlal edilmesine izin vermeyeceğinden oldukça eminim.



ABD'nin medya ortamında daha fazla spekülasyon yapmaktan kaçınacağı ve Rusya sınırları yakınında sorti yapmayı bırakacağı gerçeğinden hareket ediyoruz.

Büyükelçi Antonov, Amerikan silahlarının ve askeri teçhizatının kullanımını içeren herhangi bir eylemi "açıkça düşmanca" olarak algıladıklarını vurguladı.

"Rusya çatışma peşinde değil"

Öte yandan Antonov, Washington'un şimdiden Kiev'e 33 milyar dolar değerinde silah sağladığını hatırlattı: