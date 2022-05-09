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    Rus büyükelçiye Polonya'da boyalı saldırı

    Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Varşova'da Sovyet askerleri anıtında düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü törenlerinde kırmızı boyalı saldırıya uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 14:52
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    Rus büyükelçiye Polonya'da boyalı saldırı

    2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Almanya'yı yendiği tarih olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü için Polonya'nın başkenti Varşova'da tören düzenlendi.

    Törene katılan Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

    Kırmızı boyayı yüzüne fırlattılar

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıları protesto etmek isteyen grup, Rus Büyükelçi Sergey Andreyev’e kırmızı boya ile saldırı düzenlendi.

    Rus büyükelçinin, İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin mezarlığına çelenk bırakmaya giderken saldırıya uğradığı aktarıldı.

    Rus büyükelçiye Polonya'da boyalı saldırı ViDEO

    Çiçek bırakması da engellendi

    Ayrıca Rus büyükelçinin ziyareti öncesi şehitliğin çevresinde toplanan kişiler, Andreyev ve diplomatların çiçek bırakmasını engelledi.

    O anlar kameraya böyle yansıdı.

    Rus büyükelçiye Polonya da boyalı saldırı #1

    Rus büyükelçiye Polonya da boyalı saldırı #2

    Rus büyükelçiye Polonya da boyalı saldırı #3

    Rus büyükelçiye Polonya da boyalı saldırı #4


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