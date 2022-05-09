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- Rus büyükelçiye Polonya'da boyalı saldırı
Rus büyükelçiye Polonya'da boyalı saldırı
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 14:09
- Güncelleme : 09.05.2022 - 14:52
2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Almanya'yı yendiği tarih olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü için Polonya'nın başkenti Varşova'da tören düzenlendi.
Törene katılan Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Kırmızı boyayı yüzüne fırlattılar
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıları protesto etmek isteyen grup, Rus Büyükelçi Sergey Andreyev’e kırmızı boya ile saldırı düzenlendi.
Rus büyükelçinin, İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin mezarlığına çelenk bırakmaya giderken saldırıya uğradığı aktarıldı.
Rus büyükelçiye Polonya'da boyalı saldırı ViDEO
Çiçek bırakması da engellendi
Ayrıca Rus büyükelçinin ziyareti öncesi şehitliğin çevresinde toplanan kişiler, Andreyev ve diplomatların çiçek bırakmasını engelledi.
O anlar kameraya böyle yansıdı.