Rus çiftin parti için evde bıraktığı ikizlerden biri öldü

Rus çiftin parti için evde bıraktığı ikizlerden biri öldü

23 yaşındaki anne ile 35 yaşındaki babanın 17 haftalık ikiz bebeklerinden biri açlıktan öldü, diğeri yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya’nın Vilyuchinsk bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki anne Margarita Yanayeva ve 35 yaşındaki baba Alexey Yanayeva, 17 haftalık ikiz bebeklerini bakacak kimseyi bulamayınca bir başına evde bırakıp, dört gün süren içkili partiye katıldı.

‘KORONAVİRÜS KAPTILAR’ YALANINI SÖYLEDİ

Partide Rus çifte bebekleri sorulunca da anne Margarita Yanayeva, onların koronavirüs kaptığını ve hastanede tedavi altında bulunduklarını söyledi.

BÜYÜKANNE EVE GİTTİĞİNDE GÖRDÜ

Bu arada büyükanne de anne ve babaya ulaşamayınca evlerine gitti. Bebeklerden erkek olanın öldüğünü fark eden büyükanne, kız olanın da ağır durumda olduğunu gördü.

Büyükanne hemen polise haber verdi.

AÇLIKTAN ÖLDÜ

Polis ile beraber eve gelen sağlık ekipleri, durumu ciddi olan kız bebeği hastaneye kaldırdı. Açlıktan öldüğü tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi de sağlık ekipleri ile morga gönderildi.

20 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Haklarında soruşturma açılan anne ve baba, suçlu bulunmaları halinde 20 yıl hapis cezası alacak.