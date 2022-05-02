Petrol
103.66
-3.25%
Euro
15.65
-0.09%
Dolar
14.89
0.28%
Altın
892.26
-1.49%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
592.182
2.20%
BTXN Coin
17.24
-4.48%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Rus devlet televizyonu, İngiltere'yi nükleer saldırıyla tehdit etti

    Gazeteci Kiselyov, Londra'nın Rusya'yı tehdit etmesine tepki gösterdi. Rus medya çalışanı, "Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus devlet televizyonu, İngiltere'yi nükleer saldırıyla tehdit etti

    İngiltere'den Rusya'ya, Ukrayna saldırıları nedeniyle yüksek perdeden eleştiriler yöneltiliyor.

    Başbakan Boris Johnson ve Londra yönetiminin diğer üyeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova'ya karşı Kiev'in yanında olmaya devam edeceklerini, Ukrayna'ya "ölümcül silahlar" sağlamayı sürdüreceklerini vurguluyor.

    İngiltere, Rus medyasının hedefinde

    Geçtiğimiz günlerde Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de "füzelerin, Rusya’nın Kaliningrad bölgesinden gönderilmesi durumunda Berlin’e 106 saniyede, Paris’e 200 saniyede ve Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği" belirtilmişti.

    Aynı televizyon kanalında İngiltere bir kez daha hedef alındı. Söz konusu ülke, "radyoaktif tsunami altında boğulmakla" tehdit edildi.

    Rus devlet televizyonu, İngiltere'yi nükleer saldırıyla tehdit etti ViDEO

    "Denizin derinliklerine batırabilir"

    Gazeteci Dmitri Kiselyov, geçmiş yıllarda duyurulan robotik denizaltı sistemi Poseidon'un, "İngiltere'yi denizin derinliklerine batırabileceğini" savundu.

    İngiltere'nin nükleer yollarla "imha edilebileceği" şeklinde ifadeler kullanan Kiselyov, "Onlar sadece küçük bir ada iken neden büyük Rusya'yı nükleer silahlarla tehdit ediyorlar?" diye sordu.

    "İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir"

    Kiselyov, sözlerinin devamında, "Ada o kadar küçük ki, bir Sarmat füzesi onu sonsuza kadar boğmaya yeter. Rus füzesi Sarmat, dünyanın en güçlüsü; Teksas veya İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir. Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok." dedi.

    Rus devlet televizyonu, İngiltere yi nükleer saldırıyla tehdit etti #1


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Apple, ilk çeyrekte 97.3 milyar dolar gelir elde etti
    Teknoloji

    Apple, ilk çeyrekte 97.3 milyar dolar gelir elde etti

    Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 5 yaralı
    3. Sayfa

    Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 5 yaralı

    Görüş Bildir