Rus devlet televizyonu, İngiltere'yi nükleer saldırıyla tehdit etti

Gazeteci Kiselyov, Londra'nın Rusya'yı tehdit etmesine tepki gösterdi. Rus medya çalışanı, "Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir" dedi.

İngiltere'den Rusya'ya, Ukrayna saldırıları nedeniyle yüksek perdeden eleştiriler yöneltiliyor.

Başbakan Boris Johnson ve Londra yönetiminin diğer üyeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova'ya karşı Kiev'in yanında olmaya devam edeceklerini, Ukrayna'ya "ölümcül silahlar" sağlamayı sürdüreceklerini vurguluyor.

İngiltere, Rus medyasının hedefinde

Geçtiğimiz günlerde Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de "füzelerin, Rusya’nın Kaliningrad bölgesinden gönderilmesi durumunda Berlin’e 106 saniyede, Paris’e 200 saniyede ve Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği" belirtilmişti.

Aynı televizyon kanalında İngiltere bir kez daha hedef alındı. Söz konusu ülke, "radyoaktif tsunami altında boğulmakla" tehdit edildi.

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"Denizin derinliklerine batırabilir"

Gazeteci Dmitri Kiselyov, geçmiş yıllarda duyurulan robotik denizaltı sistemi Poseidon'un, "İngiltere'yi denizin derinliklerine batırabileceğini" savundu.

İngiltere'nin nükleer yollarla "imha edilebileceği" şeklinde ifadeler kullanan Kiselyov, "Onlar sadece küçük bir ada iken neden büyük Rusya'yı nükleer silahlarla tehdit ediyorlar?" diye sordu.

"İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir"

Kiselyov, sözlerinin devamında, "Ada o kadar küçük ki, bir Sarmat füzesi onu sonsuza kadar boğmaya yeter. Rus füzesi Sarmat, dünyanın en güçlüsü; Teksas veya İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir. Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok." dedi.