Rossiya-1 devlet kanalındaki yayına katılan analist Korotchenko, İngiliz siyasetçiyi sert sözlerle hedef aldı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti üyeleri, Başbakan Boris Johnson sonrası dönem için hem partinin hem de ülkenin yeni başbakanını belirleyecek.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, liderlik koltuğu için yarışıyor.

"Yeri siyaset değil, mutfak"

Truss, Rossiya-1 devlet kanalındaki programda tartışma konusu oldu. Analist Igor Korotchenko, İngiliz siyasetçiyi ağır ifadelerle eleştirdi.

Korotchenko, "Truss'ın yeri siyaset değil, mutfak. Eğer bu kadın başbakan olursa, İngiltere'yi çok büyük problemlerin beklediğini düşünüyorum." dedi.

Rus devlet televizyonunda Liz Truss yorumu: Onun yeri mutfak ViDEO

Ağır sözler: Deli, kendini beğenmiş

Truss'ın "her şeyden önce İngiltere vatandaşları için tehlikeli" olduğunu savunan Korotchenko, "Deliliği, değersizliği, kendini beğenmişliği ve hırsı, kötü bir şaka olabilir." ifadesini kullandı.

Rus analist, görüşlerini şu şekilde sürdürdü:

"Nükleer savaş başlatmaya hazır olduğunu söylüyor"

"Britanya'yı bazı tehlikeli askeri-siyasi çatışmaların içine çekebilir. Daha da ötesi, nükleer savaş başlatmaya hazır olduğunu söylüyor."

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı 5 Eylül'de açıklanacak.

