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    Rus devlet televizyonunda tartışma: Londra bizim olacak

    Batı başkentlerine işaret eden konuk, "Lizbon ve Londra'ya ulaşırsak, oralar bizim olacak. Birliklerimizin Londra'ya girdiğini hayal ediyorum" diye konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:29
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    Rus devlet televizyonunda tartışma: Londra bizim olacak

    Rus devlet televizyonu Rossiya-1'deki yayına bir kez daha ilginç diyaloglar damga vurdu.

    Programa katılan konuklardan biri, Rus ordusunun Londra ve Lizbon da dahil olmak üzere Batı başkentlerini işgal edebileceğiyle ilgili konuştu.

    Rus yorumcu, Batı başkentlerini hedef aldı

    Konuyla ilgili olarak, "Lviv'e varırsak, orası bizim olacak. Lizbon ve Londra'ya ulaşırsak, oralar bizim olacak." dedi.

    Rus halkının Londra'yı şimdi daha iyi bildiğini dile getiren aynı konuk, şöyle devam etti:

    "Birliklerimizin Londra'ya girdiğini hayal ediyorum"

    "Pek çok insanın Washington, New York ve Los Angeles'ta hangi sokağa döneceği konusunda hiçbir fikri yoktu.

    Birliklerimizin Londra'ya girdiğini, insanların barlardan çıkıp 'Arkadaşlar, sola dönün, sağa dönün! Uzun zamandır sizi burada bekliyoruz. Rus partizanlar iş başında' dediğini hayal ediyorum."

    Rus devlet televizyonunda tartışma: Londra bizim olacak VİDEO

    Rus devlet televizyonunda tartışma: Londra bizim olacak #1


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